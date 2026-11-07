Pumas con vistas en el Clausura 2027: dos jugadores TITULARES serían descartados por Esteban Solari

Pumas no ha podido replicar el gran nivel que demostró el semestre anterior en el Apertura 2026. Tras la llegada de Esteban Solari, el equipo todavía no puede acoplarse a su sistema de juego y hoy las posibilidades de clasificar a la Liguilla son cada vez menos. Lejos de cumplir con las expectativas, la directiva de la UNAM ya analiza realizar cambios drásticos pensando en el próximo torneo.

Además de tomar una decisión con el futuro del técnico argentino, la directiva de Pumas tendría en sus planes desprenderse de dos jugadores titulares en el próximo mercado de fichajes. Si bien es cierto que no se trata de una decisión confirmada, ambos apuntados estarían bajo la lupa y cuentan con todas las fichas para dejar Pedregal previo al inicio del Clausura 2027.

Los jugadores que dejarían Pumas en 2027

Según la información que compartió el periodista García Torano, de Fox Sports, los dos jugadores que tendrían altas probabilidades de salir de Pumas son Nathan Silva y Rubén Duarte. Los dos defensores centrales podrían dejar de formar parte del proyecto universitario de cara al Clausura 2027, aunque todavía no existe ninguna confirmación oficial sobre sus respectivas salidas.

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Desde la directiva creerían que es un ciclo cumplido por parte de ambos defensores, por lo que buscarían aprovechar el mercado invernal para darle un lavado de cara a la zaga central. Sin embargo, dependerá de qué nombres escogen los altos mandos y si Esteban Solari finalmente continúa al mando del primer equipo.

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Pumas buscará su oportunidad de clasificar ante el América

En medio de los rumores sobre posibles cambios en su plantilla, Pumas recibirá al América este sábado 7 de noviembre, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo de Esteban Solari llega al Clásico Capitalino con 20 puntos y necesita una victoria para fortalecer sus posibilidades de avanzar a la Liguilla del Apertura 2026.

_LMX_C26_CFV_UNAM_AME_ during the Quarterfinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 10, 2026 in Mexico City, Mexico. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

Sin embargo, derrotar a las Águilas no le garantizará la clasificación, pues los universitarios también dependen de otros resultados. Después de este compromiso, enfrentarán a Rayados el próximo 21 de noviembre en Ciudad Universitaria, donde cerrarán su participación en la fase regular y podrían jugarse el boleto a los Cuartos de Final.

Si bien un empate o una derrota contra América no significaría necesariamente su eliminación, sí dejaría a Pumas con un panorama mucho más complicado para la última jornada. Por esta razón, el conjunto auriazul buscará aprovechar la localía para llegar con mayores posibilidades al cierre del torneo.