Estos son los mejores técnicos que podrían reemplazar a Esteban Solari en Pumas, según la IA

Pumas atraviesa por una de las peores crisis que ha tenido en el pasado reciente gracias a los pobres resultados que el club ha tenido a lo largo de este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde es Esteban Solari el encargado del equipo como su DT.

Aaron Ramsey llega a Pumas

El entrenador argentino llegó a Pumas para sustituir a Efraín Juárez, quien llevó al club a disputar la final del torneo anterior. Ahora, ha sido la Inteligencia Artificial Google Gemini quien dio a conocer el nombre de tres entrenadores que podrían sustituir al Tano con un efecto inmediato.

¿Qué entrenadores serían ideales para Pumas, según la IA?

Jaime Lozano: El Jimmy ya cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX y en la Selección Mexicana. Y aunque sus etapas no han sido las mejores en cuanto a resultados se refiere, el hecho de conocer la institución del Pedregal podría ayudar a que pueda tener mejores marcadores en el campo.

Una tarde en el gym de la Cantera 🌓 #SiemprePumas https://t.co/K1i8VaYlDP — PUMAS (@PumasMX) October 28, 2026

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Eduardo Coudet: El entrenador argentino también cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX y, de acuerdo con lo establecido por la IA, su estudio de juego es idóneo para la identidad de Pumas , por lo que la directiva podría apostar por él a mediano plazo si es que sale el técnico sudamericano.

El entrenador argentino también cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX y, de acuerdo con lo establecido por la IA, su estudio de juego es idóneo para la identidad de , por lo que la directiva podría apostar por él a mediano plazo si es que sale el técnico sudamericano. Diego Alonso: Si Pumas decide despedir a Esteban Solari, otra de las alternativas más interesantes que existen en el mercado es Diego Alonso, entrenador uruguayo que cuenta con un juego ofensivo y que, dicho sea de paso, ya sabe lo que es entrenar en México con los Tuzos y los Rayados.

¿En qué lugar se encuentra Pumas actualmente en la tabla?

En estos momentos, Pumas se encuentra en el lugar 12 de la tabla general con 17 unidades a falta de tres partidos para el término de la temporada regular. Ya luce complicado que los universitarios puedan disputar la Liguilla; sin embargo, una mínima esperanza recae en ganar sus últimos duelos ante Puebla, América y Rayados.