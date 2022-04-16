Los Tuzos de Pachuca del entrenador uruguayo Guillermo Almada derrotaron en el Viernes Botanero por 1-2 al Juárez FC y se confirmaron como líderes del torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

El argentino Nicolás Ibáñez y el mexicano Bryan González anotaron por los Tuzos de Pachuca; los Bravos descontaron por intermedio de Flavio Santos.

Pachuca es líder del Clausura 2022

En un primer tiempo de pocas llegadas, el Pachuca tomó ventaja en el minuto 23, con un gol de cabeza de Ibáñez a pase de Kevin Álvarez, de lo cual del Tijuana se recuperó y en el 44 empató con una diana de Santos desde fuera del área en un error del guardameta argentino Óscar Ustari.

Pachuca decidió la victoria con un gol de zurda de González, en los lindes del área; el equipo de Almada llegó a 10 triunfos, con dos empates, dos derrotas y 32 puntos, mientras el Juárez se confirmó como el peor cuadro de la campaña, con ocho unidades.