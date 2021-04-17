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Los equipos mexicanos en los Qué jugó "El Loco" Abreu | FOTOS

A sus 44 años, Sebastián “El Loco” Abreu sigue jugando de manera profesional este 2021. Acumula más de 30 equipos en su carrera y en México, jugó para 7. ¡Recuérdalos!

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