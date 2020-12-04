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TODOS los equipos mexicanos que han jugado en la Copa Libertadores | FOTOS

18 clubes mexicanos han participado en la Copa Libertadores entre 1998 y 2016. Aunque ninguno ha ganado el título, hay equipos finalistas como Cruz Azul, Tigres y Chivas.

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