Toluca vs Rayados: cómo estará el CLIMA a la hora exacta del partido

Toluca y Rayados se enfrentarán este sábado 7 de noviembre en el Estadio Nemesio Díez, como parte de la Jornada 16 del Apertura 2026. Además de lo que suceda en la cancha, los aficionados que asistirán a La Bombonera tienen otro dato por revisar: cómo estará el clima durante el partido.

El compromiso comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Para ese momento, el pronóstico por horas de Meteored contempla una temperatura cercana a los 14 grados Celsius, con cielo parcialmente nublado.

¿Cómo estará el clima a la hora del Toluca vs Rayados?

La previsión consultada este 7 de noviembre indica que el ambiente se refrescará hacia la noche. Una hora antes del encuentro se esperan 16 °C, mientras que al silbatazo inicial el termómetro marcará 14 °C, con una sensación térmica similar.

estadio nemesio diez toluca (Mexsport)

Durante el segundo tiempo, alrededor de las 20:00 horas, la temperatura descendería a 13 °C y la sensación térmica sería de 12 °C. Estas condiciones se mantendrían hacia las 21:00 horas, cerca de la salida de los asistentes.

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¿Habrá lluvia durante el Toluca vs Monterrey?

Meteored señala un 0 % de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y las 21:00 horas, con un acumulado estimado de 0 milímetros. Al inicio se contemplan rachas de viento de hasta 17 kilómetros por hora.

Sin embargo, los pronósticos pueden cambiar y existen diferencias entre servicios meteorológicos. Por ello, conviene revisar la actualización más reciente antes de salir hacia el estadio.

¿Dónde se juega Toluca vs Rayados y qué llevar al estadio?

El Nemesio Díez se encuentra en Constituyentes Poniente 1000, en el barrio de San Bernardino de Toluca de Lerdo, Estado de México.

La referencia utilizada corresponde al pronóstico para Toluca, por lo que las condiciones puntuales dentro del estadio pueden variar. Para quienes asistirán al encuentro, llevar una chamarra es una opción práctica ante el ambiente fresco previsto durante la noche.