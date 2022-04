Lillini: “Ojalá que el arbitraje sea neutral en Seattle”

El empate que el Seattle Sounders le sacó a los Pumas en la ida de la final de la CONCACAF Liga de Campeones dejó a Andrés Lillini inconforme por diversas razones. Aunque no se escuda en él, el arbitraje es una de ellas.

“El primer penalti, hay una falta a Higor Meritao que no se cobra, eso sí tiene incidencia en el juego y, en una final, más todavía”, explicó el argentino, sobre el tanto con el que los estadounidenses recortaron distancia.

“Ojalá que el arbitraje sea neutral”

Para el duelo de vuelta, mismo que prevé complicado y del que saldrá el campeón, el estratega espera que la definición se dé por mérito deportivo y no como resultado de una decisión arbitral.

“Una cancha complicada contra un rival muy difícil, ojalá que el arbitraje sea neutral y no tenga ningún tipo de incidencia en nada. El que gane, que lo haga haciendo bien las cosas”, proclamó.

Pese a su comentario sobre los silbantes, Lillini optó por la autocrítica y compartió su diagnóstico acerca de lo que sus dirigidos omitieron en el terreno de juego.

"(Me voy) mal, triste, con una situación de frustración por la ventaja que teníamos, el partido era incómodo. Si bien ellos tenían un poco más de posesión, no era determinante para el desarrollo del juego. Habíamos contrarrestado bien sus acciones y, cuando nos pusimos 2-0, no tuvimos esa capacidad de mantenernos lejos de nuestra portería y jugar más en campo rival”, apuntó.

Acostumbrado a salir avante en escenarios adversos, el timonel felino reiteró su intención de ganar en Seattle, coronarse y completar otra hazaña al frente de los universitarios.

“A nosotros, siempre nos gusta echarle un poco de sudor y lágrimas, así que vamos a Seattle a ganar… Nos tenemos que adaptar a las circunstancias y sacar un resultado, no podemos dejar pasar lo que hemos logrado hasta aquí. Ellos vinieron aquí a empatar, podemos nosotros ir allá y ganar”, sentenció.

Cuestionado sobre el estado de salud de Alan Mozo, Lillini expuso: “Lo primero que me dijo el doctor es que tiene un esguince y mañana le van hacer estudios para ver la gravedad de este esguince. Él me dijo que le duele, pero no tiene un gran dolor”.

