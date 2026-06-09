¡De Interino a Campeón del Mundo! 🏆🇦🇷 La Increíble Historia de Lionel Scaloni | Lo Inesperado
Nadie lo veía venir. Cuando fue nombrado entrenador interino de Argentina, pocos imaginaban que Lionel Scaloni terminaría convirtiéndose en uno de los técnicos más exitosos de la historia de su país. Esta es la increíble historia de cómo pasó de ser una apuesta cuestionada a conquistar la gloria mundial.
Las mejores historias del fútbol suelen ser las más inesperadas.
En esta edición de Lo Inesperado, repasamos el extraordinario camino de Lionel Scaloni, el entrenador que pasó de ocupar el cargo de manera provisional a convertirse en campeón del mundo con Argentina.