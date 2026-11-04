ÚLTIMA HORA: La Liga BBVA MX confirma cambio de horario para el Tigres vs Cruz Azul

Este martes 3 de noviembre del 2026, la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales que el partido de Tigres vs Cruz Azul tuvo un cambio de horario y se va a disputar en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

El juego estaba programado para disputarse en punto de las 17 horas de este sábado 7 de noviembre del 2026, pero con el cambio, se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

"La #LIGABBVAMX informa:

El partido @TigresOficial vs. @CruzAzul correspondiente a la #Jornada16 del Torneo #Apertura2026 cambiará de horario. Originalmente programado a las 17 hrs., se realizará a las 19:00 hrs. del sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario".