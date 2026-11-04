ÚLTIMA HORA: La Liga BBVA MX confirma cambio de horario para el Tigres vs Cruz Azul
La Liga BBVA MX informó en sus redes sociales que el partido de Tigres vs Cruz Azul de la Jornada 16 del Apertura 2026 tuvo un cambio de horario
Este martes 3 de noviembre del 2026, la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales que el partido de Tigres vs Cruz Azul tuvo un cambio de horario y se va a disputar en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.
El juego estaba programado para disputarse en punto de las 17 horas de este sábado 7 de noviembre del 2026, pero con el cambio, se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.
"La #LIGABBVAMX informa:
El partido @TigresOficial vs. @CruzAzul correspondiente a la #Jornada16 del Torneo #Apertura2026 cambiará de horario. Originalmente programado a las 17 hrs., se realizará a las 19:00 hrs. del sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario".
La #LIGABBVAMX informa: El partido @TigresOficial vs. @CruzAzul correspondiente a la #Jornada16 del Torneo #Apertura2026 cambiará de horario. Originalmente programado a las 17 hrs., se realizará a las 19:00 hrs. del sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario. https://t.co/qIHKC9dxYi
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 4, 2026