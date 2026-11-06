Los 5 futbolistas mexicanos más caros de la historia, ¿Podrá Gil Mora superarlos a todos?

El mercado internacional del fútbol ha desembolsado cifras astronómicas por el talento azteca. El debate actual gira en torno al potencial financiero que alcanzará la última gran revelación del balompié azteca, Gilberto Mora.

Las grandes potencias del viejo continente han demostrado su disposición a pagar fortunas por la jerarquía mexicana. Repasar los traspasos más cotizados permite entender el parámetro real del mercado global.

Los 5 futbolistas mexicanos más costosos de la historia

El podio histórico de los fichajes aztecas está encabezado por traspasos de alto impacto mediático y deportivo en las ligas top de Europa.

1. Edson Álvarez (38 millones de euros): Su traspaso del Ajax al West Ham United en 2023 igualó la cima de las ventas nacionales.

Su traspaso del Ajax al West Ham United en 2023 igualó la cima de las ventas nacionales. 2. Raúl Jiménez (38 millones de euros): El Wolverhampton desembolsó esta cifra al Benfica en 2019 para quedarse con los goles del ariete.

El Wolverhampton desembolsó esta cifra al Benfica en 2019 para quedarse con los goles del ariete. 3. Hirving Lozano (35 millones de euros): El Napoli convirtió al “Chucky” en uno de sus fichajes estelares al comprarlo al PSV Eindhoven en 2019.

El Napoli convirtió al “Chucky” en uno de sus fichajes estelares al comprarlo al PSV Eindhoven en 2019. 4. Javier Hernández (17.8 millones de euros): El Bayer Leverkusen vendió a “Chicharito” al West Ham en 2017 tras su paso brillante por la Bundesliga.

El Bayer Leverkusen vendió a “Chicharito” al West Ham en 2017 tras su paso brillante por la Bundesliga. 5. Nery Castillo (15 millones de euros): En 2007, el Shakhtar Donetsk ucraniano dio la sorpresa del mercado comprando al delantero al Olympiacos.

Cotización de Gilberto Mora: el sueño de romper el récord de todos los futbolistas mexicanos

El caso de Gilberto Mora rompe cualquier precedente en el fútbol nacional. A sus apenas 17 años, el talentoso mediocampista de Xolos de Tijuana ya ostenta un valor de mercado cotizado en 25 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt. Su irrupción con la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 catapultó su precio, convirtiendoló en el jugador más valioso de toda la Liga BBVA MX.

Con ofertas de gigantes europeos que rondan cifras superiores a los 30 y 50 millones de euros, el canterano fronterizo se perfila para ser la venta más cara de todos los tiempos. Si se concreta su salto al viejo continente por los montos que se manejan en el mercado actual, Gil Mora no solo superará a Edson Álvarez y Raúl Jiménez, sino que impondrá una marca financiera casi inalcanzable para el balompié mexicano.