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La playera que todos querían: futbolista del Club América se quedó con el jersey de Gilberto Mora

Un defensa azulcrema intercambió camisetas con el joven de Xolos tras el empate en el Estadio Banorte

La playera que todos querían: futbolista del Club América se quedó con el jersey de Gilberto Mora
La playera que todos querían: futbolista del Club América se quedó con el jersey de Gilberto Mora|@aztecadeportes

Escrito por: José Alejandro | DR

Gilberto Mora volvió a las canchas después de varias semanas fuera por molestias físicas, y protagonizó un momento especial al terminar el partido entre América y Tijuana, que terminó con un empate 1-1 y un futbolista azulcrema con el jersey del seleccionado mexicano.

El defensa Israel Reyes se acercó al mediocampista de Xolos para intercambiar camisetas, un gesto que llamó la atención porque ambos comparten vestidor con la Selección Mexicana, que goleó 8-0 y es un serio aspirante al título del Mundial.

Jersey Gilberto Mora América
Reyes intercambió el jersey con Mora|Xolos

El afortunado que se llevó el jersey de Mora

Al concluir el encuentro en el Estadio Banorte, Israel Reyes se reunió con Gilberto Mora sobre el terreno de juego y ambos intercambiaron sus camisetas. Los dos futbolistas aprovecharon el momento para conversar antes de abandonar la cancha.

TE PUEDE INTERESAR:

Reyes y Mora coincidieron en la Selección Mexicana y compartieron la experiencia de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El regreso de Gilberto Mora

El encuentro ante América marcó el regreso de Mora después de perderse 5 partidos consecutivos de Liga BBVA MX por molestias físicas. El futbolista de 18 años ingresó al minuto 57 en lugar de Ángel Zapata. Cabe mencionar que su última aparición con Tijuana fue el 20 de septiembre, cuando los fronterizos empataron 2-2 ante Pachuca y Mora anotó uno de los goles de su equipo.

El empate entre América y Xolos

El brasileño Elías Manoel adelantó a Tijuana al minuto 12, mientras que el colombiano Miguel Borja consiguió el empate para América al minuto 19. El marcador no cambió durante el resto del partido, pese a las oportunidades que generaron las Águilas para buscar la victoria.

El empate le dio a Tijuana un punto en su visita a la capital, mientras que América dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja en la parte alta de la tabla general. La actuación del guardameta Antonio Rodríguez también destacó, pues sus intervenciones evitaron que los azulcremas consiguieran el tanto de la victoria.

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