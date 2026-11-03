Edson Álvarez tendrá una nueva oportunidad en West Ham tras la salida de Nuno; Scott Parker puede cambiar su destino

La salida de Nuno Espírito Santo del West Ham puede cambiar el rumbo de la temporada para Edson Álvarez. El mediocampista mexicano pasó de ser uno de los futbolistas importantes de la Selección Mexicana a convertirse en un elemento prácticamente invisible en el equipo londinense. Su entrenador dejó de convocarlo, perdió cualquier posibilidad de competir por un puesto y terminó relegado a un papel secundario que parecía anticipar una salida del club.

Ahora el escenario puede ser diferente. West Ham confirmó este martes la salida de Nuno después de un comienzo irregular en el Championship. El equipo ocupa el octavo lugar, a seis puntos del líder Middlesbrough, y la directiva busca un entrenador que pueda encaminar el proyecto de regreso a la Premier League.

Scott Parker es el en entrenador que tomará el puesto. De acuerdo con múltiples medios internacionales como The Athletic mediocampista de los Hammers se encuentra en negociaciones avanzadas y podría asumir el cargo antes del próximo compromiso frente al Cardiff City.

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Para Edson, el cambio representa algo más que una modificación en el banquillo. Significa comenzar de nuevo en un equipo donde sus oportunidades desaparecieron bajo la conducción de Nuno.

El mexicano solamente ha disputado 75 minutos oficiales durante la temporada 2026-27. Su única aparición ocurrió el 8 de agosto, cuando fue titular ante Portsmouth en la Copa de la Liga. Jugó hasta el minuto 75, recibió una tarjeta amarilla y desde entonces no volvió a participar en un encuentro oficial.

En el Championship su registro es todavía más contundente: cero partidos y cero minutos.

Nuno lo dejó fuera de las convocatorias durante varias jornadas, incluso cuando el mediocampista había regresado a los entrenamientos y parecía estar disponible para competir. La falta de continuidad convirtió su situación en uno de los asuntos pendientes del futbolista mexicano en Inglaterra.

La salida del portugués no garantiza que Álvarez recupere su lugar, pero sí elimina al entrenador que prácticamente lo había apartado de la competencia. El siguiente paso dependerá de la evaluación que haga el nuevo cuerpo técnico y de la capacidad del mexicano para recuperar ritmo después de tantos meses sin actividad.

¿Edson Álvarez cabe en el esquema de Scott Parker?

La llegada de Scott Parker abre una pregunta interesante desde lo futbolístico: ¿el estilo del entrenador inglés puede favorecer las características de Edson Álvarez?

Parker ha construido equipos con una marcada disciplina táctica, estructuras compactas y una intención de controlar los partidos mediante la posesión. Durante su etapa en el Bournemouth utilizó principalmente el 4-3-3 y el 4-2-3-1, con variantes que podían modificar la distribución de sus futbolistas durante los encuentros.

🚨⚒️ Scott Parker has agreed all terms with West Ham as new head coach, contract set to be signed. Parker replaces Nuno Espirito Santo. 🤝🏼 https://t.co/78NiUscw4m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026

En su experiencia con Burnley, el 4-2-3-1 también fue una de sus estructuras habituales. El sistema contempla dos mediocampistas centrales encargados de proteger a los defensores, ofrecer líneas de pase y mantener el equilibrio cuando el equipo adelanta sus posiciones.

Ese espacio podría favorecer a Álvarez. El mexicano es un mediocampista de recuperación que destaca por su capacidad para disputar duelos, anticipar los movimientos rivales, recuperar balones y proteger la zona central. Su experiencia también le permite desempeñarse como un futbolista de contención que ayuda a los defensores y facilita la salida desde atrás.

En un doble pivote, Edson podría asumir las tareas de recuperación y cobertura, mientras otro mediocampista tendría mayor libertad para participar en la construcción ofensiva.