Los dos mexicanos que exterminaron al gigante Bayern Múnich en la Bundesliga y fueron campeones en Alemania

El balompié europeo ha sido testigo de episodios inolvidables escritos por futbolistas aztecas, pero pocos ostentan la épica y la trascendencia de lo ocurrido en la temporada 2006-2007 de la Bundesliga. En aquel glorioso año, dos referentes absolutos de la Selección Mexicana, Pável Pardo y Ricardo Osorio, desembarcaron en territorio teutón para enrolarse en las filas del VfB Stuttgart.

Lo que muchos consideraban una experiencia de adaptación terminó convirtiéndose en una gesta dorada. Los mexicanos no solo se ganaron la titularidad de inmediato, sino que fueron piezas fundamentales para derrocar al todopoderoso Bayern Múnich y coronarse campeones del fútbol alemán.

Gloria eterna para los mexicanos en Stuttgart

La hazaña del Stuttgart no puede entenderse sin medir la magnitud del rival al que dejaron en el camino. El Bayern Múnich dominaba a placer el torneo teutón, pero en aquella campaña se topó con un cuadro rojiblanco imparable, impulsado por el equilibrio y la inteligencia de la dupla azteca.

Pável Pardo adueñó del mediocampo con una solvencia táctica impecable, ganándose el apodo de “El Comandante” por parte de la prensa y la afición alemana. Por su parte, Ricardo Osorio se convirtió en un murallón inquebrantable sobre la banda derecha, neutralizando a los mejores atacantes del continente y aportando una salida limpia en cada compromiso clave.

Una coronación histórica que dejó una huella

Con una racha impresionante de victorias en la recta final de la temporada, el Stuttgart dejó sin respuesta al Bayern Múnich y a sus perseguidores directos. La victoria por 2-1 ante el Energie Cottbus en la última jornada desató la locura en el Gottlieb-Daimler-Stadion, sellando la conquista del Meisterschale (el plato de campeón).

Pardo y Osorio levantaron el trofeo de la Bundesliga envueltos en la bandera de México, convirtiéndose en los primeros futbolistas de nuestro país en ser campeones en Alemania. Su hazaña demostró que el talento mexicano no solo podía competir al máximo nivel europeo, sino también liderar equipos hacia la gloria eterna rompiendo dinastías que parecían invencibles.