ÚLTIMA HORA: Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, es trasladado de emergencia a un hospital

El Bayern Múnich informó que su director técnico, Vincent Kompany, sufrió un colapso este viernes 23 de octubre, durante un entrenamiento del segundo equipo del conjunto bávaro, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano a las instalaciones de la ciudad deportiva de Sabanber Strabe, de acuerdo con un comunicado publicado en las redes sociales de la institución alemana.

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Vincent Kompany sufre colapso y es trasladado de emergencia a un hospital

Vincent Kompany se encontraba presenciando la sesión de entrenamiento del FC Bayern Amateure cuando sufrió un colapso y requirió de atención médica inmediata.

De acuerdo con el club, el director técnico belga será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica para determinar las causas de su colapso.

Las funciones de Kompany como director técnico del Bayern Munich quedarán en manos de su equipo de entrenadores quienes estarán a cargo de los preparativos del próximo partido del gigante bávaro en contra del Friburgo de este domingo 25 de octubre por la Jornada 7 de la Bundesliga.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut.



Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany… pic.twitter.com/MzSGJy8e8n — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

"La salud de Vincent Kompany tiene la máxima prioridad para nosotros. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere rápidamente. Vinnie recibirá toda la atención y el apoyo médico necesario, así como todo el tiempo que precise. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asumirá sus tareas. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación", declaró Max Eberl, director deportivo del Bayern en un comunicado publicado en redes sociales.

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