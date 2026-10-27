ÚLTIMA HORA: Dos GIGANTES del futbol europeo tienen en la mira a Gilberto Mora

Gilberto Mora ha estado en el 'ojo del huracán' desde que cumplió los 18 años hace unas semanas. La joya del futbol mexicano podría salir de la Liga MX en el próximo mercado de fichajes invernal y ya hay dos clubes históricos de Europa que alzan la mano para hacerse de los servicios del hoy jugador de los Xolos de Tijuana; Arsenal y Bayern Munich.

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De acuerdo al portal británico Mirror, el cual recoge palabras de Claudio Suárez da a conocer el interés por parte de los gunners de un préstamo por el mexicano. De hecho, la misma fuente señala que el Arsenal ya hizo una oferta por Gilberto ya que tienen interés por él desde octubre de 2025.

''El Arsenal mostró interés, al igual que el Bayern de Múnich. El plan del Arsenal era ficharlo para luego cederlo, ya que es posible que no hubiera sido titular en el equipo de inmediato. Me consta que tanto el Arsenal como el Bayern le presentaron un gran proyecto.'', declaró Suárez.

¿Cuánto vale Gilberto Mora?

Según información del portal especializado Transfermarkt, el volante del equipo fronterizo tiene un valos de 25 millones de euros y eso lo convierte en el futbolista más caro de todo el futbol mexicano a sus 18 años de edad. De concretarse una operación de compra, Mora podría covertirse en la venta más costosa de toda la historia de la Liga MX.

Finalmente, se esperan noticias de su futuro en los próximos días, mientras tanto, tendremos que ver si reaparece en la convocatoria de Sebastián Abreu para el duelo ante el Club América de este miércoles 28 de octubre en punto de las 9:00 pm.