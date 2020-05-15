Los Grandes Maestros del Deporte en México

Es día del maestro y por esta razón, tenemos que recordar a las grandes figuras del mundo deportivo que nos dieron cátedra en cada una de sus disciplinas, dejando muchos alumnos en el camino pero que hasta el momento ninguno ha podido superar al maestro.

Hugo Sánchez

Empezamos con el futbol, el más grande de todos los tiempos y sin ser debatible sería Hugo Sánchez. El pentapichichi llegó a Europa en una época que no era cómoda para el futbolista extranjero y mucho menos si se trataba de mexicanos, el delantero de origen universitario sufrió gritos discriminatorios durante su paso en la Liga Española, sin embargo con sus goles se fue ganando el respeto de la afición tanto del Atlético de Madrid como de su acérrimo rival, con quien fue figura y uno de los máximos anotadores, el Real Madrid. Once títulos logró en su paso por el viejo continente y marcó 240 goles entre todos los equipos ( Atleti, Real Madrid, Rayo Vallecano, LASK Link) y se consagró como el máximo anotador de España 5 ocasiones. Hasta el momento ningún delantero azteca ha podido superar la trayectoria de Sánchez.

Julio César Chávez

La leyenda es único es su genero, con una gran personalidad 'El Champ" llevó el boxeo mexicano a la cima del mundo. Chávez tuvo una carrera que duró 25 años, en la cual logró registrar su gancho al hígado como un ícono de su estilo de boxeo. Cosechó 5 títulos mundiales en tres diferentes divisiones de peso: Superpluma, Ligero, y Superligero.

Tiene un récord histórico de más asistencia a una pelea de box, la cual se celebró en el Estadio Azteca, 132.274 personas se dieron cita para ver como Chávez destrozaba a Greg Haugen. Además es el boxeador con más defensas de título con un total de 29 y por si fuera poco llegó a tener un registro de 89 victorias y 0 derrotas, lo que equivale a 13 años.

Fernando Valenzuela

El Toro es uno de los favoritos tanto para los mexicanos que residen en territorio azteca, así como para los mexicoamericanos. Valenzuela fue clave en el interés de los mexicanos en el béisbol. Un histórico con los Dodgers y el mejor beisbolista en la historia de nuestro país. Jugó 17 temporadas en las Grandes Ligas del 80 al 97. Fernando es recordado mundialmente por su manera de lanzar la bola al estilo "screwball" . En su año de debut con los Dodgers, se desató la Fernandomanía, ya que ganó sus primeros ocho juegos y de manera sorprendente cinco de ellos por blanqueada. Por lo que se llevó el premio Cy Young otorgado al mejor pitcher y el de Novato del Año, algo que ningún beisbolista ha logrado en la misma campaña.

Lorena Ochoa

La tapatía a sus 25 años logró ser la número 1 del ranking mundial durante 157 semanas consecutivas del 2007 al 2010. Logró ganar 129 títulos, 27 de ellos de la LPGA y 2 majors. Además es miembro del salón de la fama del Golf mundial.

Paola Longoria

Longoria es considerada la mejor raquetbolista del mundo tiene más de 105 trofeos, además ha ganado 9 medallas de Oro en Juegos Panamericanos y 10 preseas doradas en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

María del Rosario Espinoza

María es simplemente la mexicana con más medallas olímpicas conquistadas. El taekwondo le ha dado la oportunidad de brillar en la categoría de los 67 kg. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 sumó un Oro a su palmarés, Plata en Río 2016 y Bronce en Londres 2012. Ganadora en 3 ocasiones de campeonatos mundiales Beijing (2007), Muju (2017) y Manchester (2019). A todas estas preseas se le suman 2 medallas de Juegos Panamericanos.

Sin duda estos 6 personajes son maestros desde su trinchera, miles de aficionados intentar alcanzar los logros de estos deportistas que nacieron con un talento sobrenatural.

|MEXSPORT

Ashley González, Azteca Deportes

