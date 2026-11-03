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Pumas espera que Rayados pierda 3 puntos de forma INESPERADA para colarse a la Liguilla

Rayados de Monterrey podría perder 3 puntos al final del torneo regular. Si esto ocurre, puede que Pumas se beneficie para acceder a la fecha grande.

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|X: Rayados

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Rayados de Monterrey es uno de los dos equipos que cuenta con un partido pendiente en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que puede ser fundamental en sus aspiraciones de colarse a la Liguilla considerando que una victoria lo colocaría entre los mejores 8 de la tabla general.

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Sin embargo, existe un problema que Rayados arrastra y que, de hecho, podría quitarle 3 unidades al final de la temporada regular, algo que podría beneficiar a Pumas en sus deseos de acceder a la Liguilla toda vez que ambos se verán las caras en la Jornada 17 del Apertura 2026.

¿Por qué Rayados podría perder 3 puntos al final del torneo?

Una vez superada la Jornada 15, Rayados de Monterrey es el último equipo dentro de la tabla de la Regla de Menores de la Liga BBVA MX, pues actualmente el cuadro de Matías Almeyda registra 904 de los 1,170 minutos que debe sumar a lo largo de la temporada regular.

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Cabe mencionar que, de no cumplir con esta regla, la Liga BBVA MX tiene las facultades de restar 3 puntos a Rayados al término del torneo, mismos que son fundamentales en el deseo de un Monterrey que, por obligación, deberá sumar al menos 266 minutos en los últimos dos juegos de la campaña.

¿Qué tiene que ver esta posible reducción de puntos con Pumas?

En estos momentos, Rayados tiene 1 punto más que Pumas (21 por 20) y los dos se encuentran en el noveno y décimo lugar de la tabla general del Apertura 2026, lo cual hace de esta regla de menores un aspecto fundamental para Monterrey o, en consecuencia, para los capitalinos.

Si Rayados no cumple con la norma, entonces una hipotética victoria de Pumas sobre ellos en la Jornada 17 haría que los universitarios tengan todas las posibilidades de acceder a la Liguilla, por lo que en el Pedregal esperan que esto resulte tal y como desean.

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