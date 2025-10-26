Los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY domingo 26 de octubre de 2025
Toluca busca mantenerse en la cima, mientras varios clubes pelean por entrar al Play In del Apertura 2025
La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX continúa con su fase dominical. Conoce los horarios y enfrentamientos programados para este domingo 26 de octubre de 2025.
Santos Laguna vs Querétaro
En la Comarca Lagunera, Santos recibe en el TSM a Querétaro en un duelo directo por el Play In. Ambas escuadras aún conservan posibilidades matemáticas de acceder al repechaje del torneo.
El encuentro está programado para iniciar a las 17:00 horas (centro de México).
Toluca vs Pachuca
Los Diablos Rojos, líderes del Apertura 2025, buscan mantener su buena racha cuando reciban a Pachuca en el Estadio Nemesio Diez. El duelo se disputará a las 19:00 horas (centro de México).
Los Tuzos necesitan sumar para asegurar su lugar en el repechaje, mientras que Toluca aspira a consolidarse en lo más alto de la clasificación.
Atlético San Luis vs Necaxa
De manera simultánea, Atlético San Luis enfrentará a Necaxa a las 19:00 horas (centro de México). Los Rayos están prácticamente eliminados del torneo, mientras que los potosinos buscan afianzarse en el décimo lugar de la tabla general y asegurar su presencia en el Play In.
Hasta el momento, la clasificación a la Liguilla tiene a Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey en los cuartos de final.
Sin embargo, la pelea del sexto al décimo puesto está al rojo vivo: Tijuana y Pachuca suman 21 puntos, FC Juárez los sigue con 19, y San Luis, Atlas, Pumas, Santos, Querétaro, Mazatlán y León luchan por no quedarse fuera de la fase final.