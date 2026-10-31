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Chivas de Guadalajara vs Atlante: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 31 de octubre, partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue las acciones desde la cancha del Estadio Akron, en la Jornada 15 del Apertura 2026, donde Chivas recibe al Atlante en busca del liderato rumbo a la Liguilla

Chivas de Guadalajara vs Atlante.jpeg
Partido de la Jornada 15 del Apertura 2026|Foto: Editada con Gemini

Escrito por: Sebastian Cortés

Hoy sábado 31 de octubre, las Chivas reciben al Atlante en acciones de la Jornada 15 del Apertura 2026. Este enfrentamiento en el Estadio Akron será decisivo para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la fase regular de la Liga MX.

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¿Cómo llega Chivas? (26 puntos)

El Rebaño Sagrado, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, pelea por los primeros puestos de la tabla general con el firme objetivo de asegurar su boleto a la Liguilla.

La escuadra rojiblanca llega motivada tras conseguir una importante victoria de 1-0 como visitante ante los Rayados de Monterrey, gracias a una anotación de Roberto "Piojo" Alvarado.

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¿Cómo llega Atlante? (14 puntos)

Por su parte, los Potros de Hierro viven una realidad diametralmente opuesta en su torneo de regreso a la Primera División. El cuadro comandado por Miguel Herrera batalla constantemente por encontrar regularidad y salir del fondo de la clasificación, ocupando actualmente la posición 16 y ubicándose al borde de la eliminación. El equipo azulgrana se presenta con la urgencia de sumar tras sufrir una dolorosa derrota por 1-0 en casa frente al Atlético de San Luis, reflejo de un certamen donde apenas acumulan tres victorias en 14 partidos y en el que la sequía goleadora ha sido su principal obstáculo.

Detalles del partido

El silbatazo inicial de este importante compromiso está programado para hoy, sábado 31 de octubre de 2026, en punto de las 19:07 horas (tiempo del Centro de México). La sede del encuentro será la cancha del Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

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