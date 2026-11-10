No es Brian Rodríguez: La baja que tendría América para el inicio de la Liguilla

Mientras el entorno azulcrema suele centrar la atención en el estado físico de sus atacantes o en las convocatorias de selección, una alerta silenciosa recae sobre la zona defensiva del Club América de cara a los compromisos de eliminación directa.

La planificación táctica del conjunto de Coapa contempla escenarios complejos para asegurar que sus piezas más desequilibrantes estén disponibles en la lucha por el título.

Acumulación de tarjetas: El motivo que pone en riesgo la presencia de Kévin Álvarez en América

El peligro de perder a un elemento fundamental no surge de una lesión muscular, sino del reglamento disciplinario. En el caso particular de Kévin Álvarez, el carrilero derecho acumula cuatro amonestaciones a lo largo del certamen, quedando al borde de la suspensión automática por acumulación de tarjetas amarillas que establece la competición oficial.

Con una amonestación más recibida en el cierre del torneo regular, el zaguero mexicano se perdería de manera automática el compromiso de ida en los Cuartos de Final. Esta situación genera un dilema operativo para el cuerpo técnico al momento de diseñar el once inicial para el último duelo de la fase regular frente a Tigres.

América guardaría a Álvarez para la fase decisiva

Ante este panorama, el cuerpo técnico comandado por Almada analiza la mejor alternativa para proteger al defensor. Una de las opciones más firmes es administrar sus minutos o preservarlo preventivamente en el banquillo durante la última jornada, priorizando su descanso y asegurando su participación íntegra en el arranque de la Liguilla.

Con esta situación de por medio y buscando que el plantel llegue sano y completo a Liguilla, el estratega uruguayo Guillermo Almada tomaría la decisión de dejar a Kevin fuera de la convocatoria ante Tigres, pensando en que es mejor tenerlo disponible para la llave de Cuartos de Final.