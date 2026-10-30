¡PUMAS RUGE ANTE PUEBLA! ¡GOLAZOS, FALLAS Y POLÉMICA DEL VAR EN UN PARTIDAZO!

¡PUEBLA VS PUMAS! 🐾⚽🔥 ¡REVIVE TODOS LOS GOLES, EL RESUMEN Y LAS MEJORES JUGADAS DE LA JORNADA 15 DEL APERTURA 2026!

Puebla y Pumas UNAM protagonizaron un intenso enfrentamiento correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con grandes anotaciones, oportunidades desperdiciadas y una polémica intervención del VAR.

