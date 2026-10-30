¡PUMAS RUGE ANTE PUEBLA! ¡GOLAZOS, FALLAS Y POLÉMICA DEL VAR EN UN PARTIDAZO!
¡PARTIDAZO ENTRE PUEBLA Y PUMAS! 😱⚽🔥 Los universitarios protagonizaron un emocionante encuentro ante La Franja, con un golazo de Juninho, la respuesta de Omar Moreno y la anotación de Angulo. Además, ¡el VAR le quitó una tarjeta roja a Carrasquilla! 🟥🐾 Revive los goles, las fallas increíbles y las mejores jugadas de la Jornada 15 del Apertura 2026.
¡PUEBLA VS PUMAS! 🐾⚽🔥 ¡REVIVE TODOS LOS GOLES, EL RESUMEN Y LAS MEJORES JUGADAS DE LA JORNADA 15 DEL APERTURA 2026!
Puebla y Pumas UNAM protagonizaron un intenso enfrentamiento correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con grandes anotaciones, oportunidades desperdiciadas y una polémica intervención del VAR.