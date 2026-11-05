Los rivales que tendrá Chivas en noviembre para el cierre del Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entra en su fase más apasionante y definitoria, donde cada punto disputado vale su peso en oro. Chivas se alista para afrontar un mes de noviembre repleto de exigencia futbolística y alta tensión para sus aficionados. El conjunto rojiblanco sabe perfectamente que su margen de error es prácticamente inexistente si aspira a clasificar de forma directa a la Liguilla por el título. La plantilla tapatía encarará dos compromisos de máxima jerarquía ante rivales tradicionales del balompié azteca que medirán el verdadero alcance del proyecto deportivo.

El calendario oficial ha determinado que el Rebaño Sagrado deba medirse en la recta final de la fase regular frente al Club León y la Máquina Celeste de Cruz Azul. Ambos choques representan verdaderas pruebas de fuego en lo táctico, en lo físico y en lo mental para el vestuario tapatío. Conseguir una cosecha positiva en este par de batallas no solo asegurará la posición en la tabla general, sino que enviará un mensaje de autoridad al resto de los competidores.

Chivas y su visita al Estadio León en la penúltima fecha

La primera gran prueba de fuego programada para el mes de noviembre trasladará a las Chivas hasta el terreno de juego del Estadio León. Dicho encuentro ya está puesto en el calendario para el próximo lunes 9/11. Medirse ante los Esmeraldas en su propio recinto siempre representa uno de los retos más complejos de todo el campeonato mexicano por la presión de la afición local y la intensidad del cuadro felino. La escuadra verdiblanca suele transformarse cuando recibe a los clubes llamados grandes, buscando cerrar el torneo regular con victorias de alto impacto ante su gente.

Sumar de a tres unidades en territorio leonés significaría un impulso anímico fundamental antes de encarar el último compromiso del calendario regular.

Cruz Azul, el examen final de Chivas en la fase regular

El cierre de la fase regular del Apertura 2026 tendrá un marco espectacular cuando el Estadio Akron abra sus puertas para recibir a Cruz Azul el domingo 22 de noviembre. El duelo entre tapatíos y celestes se perfila como un auténtico plato fuerte de la última jornada, donde ambos planteles podrían estar jugándose su lugar definitivo entre los clasificados a la Fiesta Grande. La rivalidad entre ambas instituciones garantiza un espectáculo vibrante con gradas repletas y ambiente de Liguilla adelantada.

Chivas buscará hacer valer la localía con su afición para imponer condiciones desde el pitazo inicial. Este enfrentamiento final dictará la sentencia definitiva sobre el destino rojiblanco en el torneo, marcando el camino entre la clasificación directa a cuartos de final o el peligroso camino del Play-In.