Los últimos encendidos del pebetero olímpico | FOTOS

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Photo during the opening ceremony of the XXII Summer Olympic Games Rio de Janeiro 2016 at Maracana Stadium. Foto durante la Ceremonia de Inauguracion de los XXXI Juegos Olimpicos de Verano Rio de Janeiro 2016 celebrada en el Estadio Maracana, en la foto: Antorcha Olimpica 05/08/2016/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Photo during the opening ceremony of the XXII Summer Olympic Games Rio de Janeiro 2016 at Maracana Stadium. Foto durante la Ceremonia de Inauguracion de los XXXI Juegos Olimpicos de Verano Rio de Janeiro 2016 celebrada en el Estadio Maracana, en la foto: Antorcha Olimpica 05/08/2016/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.

MEXSPORT/DONALD MIRALLE/MEXSPORT | JUEGOS OLIMPICOS 2012 LA INAUGURACION General view. during the opening ceremony of the 2012 London Olympic Games./Vista general, durante la inauguracion de los Juegos Olimpicos Londres 2012. 27 JULY 2012. MEXSPORT/DONALD MIRALLE SOLO PARA VENTA EN MEXICO/ONLY FOR MEXICO SALE

MEXSPORT/DONALD MIRALLE/MEXSPORT | JUEGOS OLIMPICOS 2012 LA INAUGURACION General view. during the opening ceremony of the 2012 London Olympic Games./Vista general, durante la inauguracion de los Juegos Olimpicos Londres 2012. 27 JULY 2012. MEXSPORT/DONALD MIRALLE SOLO PARA VENTA EN MEXICO/ONLY FOR MEXICO SALE

Si hay algo que ha marcado los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia es la ceremonia de inauguración. El evento en el que se da una muestra artística y se presenta un poco de la cultura, m´usica e historia del país anfitrión, desfilan los atletas frente a la bandera de su país y se enciende el pebetero olímpico para dar inaugurada la justa veraniega.

Repasa en imágenes las últimas ceremonias desde Atlanta 1996 hasta los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ceremonia de Apertura de Atlanta 1996

Atlanta 96 significó el centenario de los primeros Juegos Olímpicos Modernos y la cuarta ocasión en la que Estados Unidos era el anfitrión del evento, pues anteriormente la ciudad de San Luis había recibido los Juegos en 1904 y Los Ángeles había acogido las competencias en los años de 1932 y 1984.

El histórico boxeador, Muhammad Ali, fue el encargado de encender el pebetero para dar por iniciados los Juegos Olímpicos de 1996.

Ceremonia de Apertura de Sydney 2000

La ceremonia en Australia quedó marcada luego de que Corea del Sur y Corea del Norte desfilaran juntos bajo la misma bandera. La atleta Cathy Freeman se convirtió en la primera nativa en encender el fuego olímpico. Además, fue la segunda mujer en encender el pebetero luego de que lo hiciera Enriqueta Basilio en los Juegos de México 1968.

Ceremonia de Apertura de Atenas 2004

El Estadio Olímpico de Atenas vio una de las ceremonias más costosas de la historia. Nikólaos Kaklamanakis fue el encargado de encender el pebetero. El velerista corrió hacia una plataforma con escaleras, el gran pebetero con forma de obelisco bajó hacia él para ser encendido y luego subió de forma mecánica para iluminar desde lo más alto del recinto.

Ceremonia de Apertura de Beijing 2008

La fiesta deportiva vio una celebración espectacular bajo una muestra de tecnología, cultura y tradición. El exgimnasta, Li Ning, fue el encargado de encender el pebetero luego de ser elevado por un sistema de cables.

Ceremonia de Apertura de Londres 2012

El pebetero de Londres 2012 consistió en 205 pétalos de cobre. Siete jóvenes atletas británicos, elegidos por campeones de Reino Unido, fueron los encargados de encender la llama olímpica. Cada uno encendió un pétalo y después el fuego se fue propagando a los demás. Finalmente, los tubos que contenían los pétalos se elevaron para crear una unidad y dar por inaugurados los terceros Juegos Olímpicos en Londres.

Ceremonia de Apertura de Río 2016

La ceremonia de los últimos Juegos Olímpicos se recuerda por ser la primera ocasión en la que el evento se llevó a cabo en América del Sur. Vanderlei Cordeiro de Lima se encargó de encender el pebetero, el cual diseñó el artista estadounidense, Anthony Howe. Consistía en una gran estructura cinética para aumentar el tamaño del pequeño pebetero, convirtiéndolo en una estructura móvil para amplificar y reflejar la luz del fuego olímpico.