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El deporte que hace su debut en los JOJ Dakar 2026 y México tiene dos protagonistas

Dos luchadoras mexicanas competirán en una modalidad que debuta en Dakar 2026. Una de ellas ya ganó un bronce mundial

Nuevo deporte JOJ 2026 con México presente

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tendrán una novedad en su programa y México será parte de ella. Dos deportistas nacionales competirán en una modalidad que cambia el colchón por la arena y que tendrá su primera aparición en esta justa. Una de las seleccionadas llegará con un antecedente que invita a seguir su participación.

Se trata de la lucha de playa, que contará con Karen Ríos y María José Paz como representantes mexicanas. Ambas buscarán subir al podio en Senegal, país que albergará la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano celebrada en el continente africano.

¿Quiénes representarán a México en lucha de playa en Dakar 2026?

La selección mexicana estará integrada por Karen Araceli Ríos Silva, de Oaxaca, y María José Paz, de Querétaro. La primera participará en la categoría de 45 kilogramos, mientras que la segunda competirá en los 75 kilogramos.

Representantes mexicanas de lucha en playa

Las dos cuentan con experiencia internacional y han competido tanto en lucha sobre colchón como en la modalidad de playa. Ahora tendrán la oportunidad de representar al país en el estreno de esta especialidad dentro de los JOJ.

El programa de Dakar contempla cuatro categorías femeniles y cuatro varoniles de lucha de playa. En total, están previstas ocho pruebas y una cuota de 96 participantes.

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Karen Ríos llegará a Dakar con una medalla mundial

Karen Ríos, de 17 años, tiene uno de los antecedentes más relevantes del equipo mexicano. En septiembre de 2025 consiguió el bronce en el Mundial Sub-17 de Lucha de Playa, celebrado en Katerini, Grecia, dentro de los 45 kilogramos.

La oaxaqueña aseguró su lugar en el podio después de vencer 3-0 a la estadounidense Molly Blue. Con ese resultado se convirtió en la primera mexicana en ganar una medalla mundial en esta modalidad.

Su trayectoria también incluye el oro en el Panamericano Sub-17 de Panamá 2026, en lucha femenil sobre colchón de 43 kilogramos. Se prepara bajo la dirección del entrenador Víctor Noé Chávez, en el Centro Estatal de Deportes de Combate de Oaxaca.

¿Cuándo compiten las mexicanas y cómo funciona la lucha de playa?

La actividad de lucha de playa en Dakar 2026 está programada para el 7 y 8 de noviembre, en Saly Beach West, Senegal. Los horarios individuales y las primeras rivales de las mexicanas deberán confirmarse con el programa de competencia.

Los combates se realizan descalzo, sobre arena y dentro de un círculo de siete metros de diámetro. Cada enfrentamiento tiene un periodo de tres minutos y se desarrolla de pie.

Llevar al suelo una parte del cuerpo de la rival, salvo las manos, o sacarla del área concede un punto. Una proyección que exponga su espalda al suelo otorga tres. Estas reglas serán clave para seguir la participación de las dos mexicanas en noviembre.

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