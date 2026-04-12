Luchador Alberto del Río, sale de prisión; el proceso legal a seguir incluirían una reparación del daño de 1 millón de pesos

El luchador Alberto del Río ha salido del penal La Pila, ubicado en San Luis Potosí este sábado, luego de una audiencia en la que se resolvió que se seguirá su proceso legal en libertad. Uno de los temas que se han comentado, es que en la reparación del daño habría tenido que pagar poco más de un millón de pesos.

Fue el 6 de abril cuando las redes sociales se agitaron por la noticia de que una llamada de auxilio al 911, emitida por una mujer pidiendo auxilio en una situación de violencia doméstica , realizada por el afamado ex campeón de WWE Alberto del Río.

El luchador también conocido como El Patrón, fue detenido y trasladado recientemente al penal de San Luis Potosí con fecha de audiencia este sábado 11 de abril, en el que luego de horas de labores se resolvió su libertad condicional.

Ahora el ex megacampeón de la AAA, tendrá que ir a terapia, mantenerse alejado de la víctima quien era su esposa y con quien presumían de una linda relación y con la cual tendrá que hacer una reparación del acto que de acuerdo a versiones, es de más de un millón de pesos.

Este problema legal ha dejado mal parado a Alberto, pues además no es la primera vez se ve involucrado en un tema de este calibre. Aficionados y el gremio se han mantenido al margen y han señalado los actos de una figura e inspiración para jóvenes y niños.