Luis Fernando Tena pide a la afición de Guatemala que no haya violencia en el partido ante Panamá “pase lo que pase que no haya violencia”

El entrenador mexicano, Luis Fernando Tena decidió mandarle un mensaje a toda la afición de Guatemala previo al partido ante Panamá y les pidió que pase lo que pase en el encuentro, que vaya como vaya, no haya violencia.

"Que nos impulsen todo el partido, pase lo que pase, vaya como vaya, que no haya violencia, no se trata de eso, es una fiesta deportiva. Tenemos que estar preparados para todo, nos puede ir muy bien o nos puede ir mal, es deporte, es futbol. También Panamá, sus aficionados deben de estar preparados para controlar las emociones. Es un partido muy especial".

🔴En Vivo🗣️Declaraciones de Luis Fernando Tena previo a enfrentar a Panamá https://t.co/Hl0LbPpYDi — Canal Antigua (@CanalAntigua) November 12, 2025

El mensaje del Flaco Tena llega por la gran expectativa que hay entre los aficionados de Guatemala pues están ante la gran posibilidad de clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

Con toda la emoción que existe en el país, diferentes medios de Guatemala han dado a conocer diferentes pancartas con amenazas a CONCACAF, a Panamá y hasta a los árbitros encargados de impartir justicia en el encuentro.

🇬🇹🔥 MENSAJE EXPLÍCITO



Así amaneció Ciudad de Guatemala con un recado CLARITO a los que le quieran ir a meter la mano al bolsillo a los chapines en El Trébol. El mensaje es a los árbitros y a la “Concacaf panameña”…



COMENZÓ EL PARTIDO 🇬🇹 🆚 🇵🇦 pic.twitter.com/VZSRoJbOsA — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 12, 2025

Lo que necesita Guatemala para clasificar a la Copa del Mundo 2026

Guatemala depende de si misma para poder avanzar a la Copa del Mundo 2026. Los Chapines necesitan ganar su últimos dos encuentros para no depender de ningún otro resultado. En caso de empatar, necesitaría una combinación de resultados para soñar con pasar directo al Mundial y en caso de perder, podría terminar siendo eliminado.

Los encuentros que disputará Guatemala en la fecha FIFA de noviembre son:



Guatemala vs Panamá | Jueves 13 de noviembre.

| Jueves 13 de noviembre. Guatemala vs Surinam | Martes 18 de noviembre.

Es importante mencionar que califican directo a la Copa del Mundo 2026 el primer lugar de cada grupo y los dos mejores segundos lugares tendrán una oportunidad más al clasificar al repechaje.

Designación arbitral para el Guatemala vs Panamá

Al ser un partido clave para ambos equipos, la designación de la terna arbitral cuenta con puros mexicanos y está conformado de la siguiente manera:

