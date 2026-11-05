Luis García no fue el único mexicano ligado al Atlético de Madrid: los futbolistas que pasaron por el club

La relación entre el fútbol mexicano y el Atlético de Madrid guarda pasajes memorables dentro de LaLiga española. Si bien la figura de Luis García Postigo dejó una huella profunda a mediados de los noventa, la institución colchonera ha sido hogar de varios talentos aztecas. A lo largo de la historia, un selecto grupo de futbolistas masculinos y femeninos vistieron la elástica rojiblanca en el estrado europeo.

Desde ídolos de época hasta mediocampistas campeones de liga, la representación mexicana en el club de la capital española es amplia. Revisar cada uno de estos nombres permite dimensionar el impacto de nuestro balompié en una de las instituciones más exigentes del viejo continente.

De la leyenda de Hugo a la garra de Luis García en el Atlético de Madrid

El vínculo histórico comenzó a forjarse con el desembarco del legendario Hugo Sánchez en 1981. El “Pentapichichi” abrió el camino anotando 54 goles oficiales y conquistando una Copa del Rey antes de su sonado traspaso al Real Madrid. Años más tarde, en 1992, llegó el turno de Luis García, quien deslumbró al Vicente Calderón marcando 33 goles en dos temporadas de altísimo nivel.

La presencia mexicana se renovó a mediados de los años 2000 con el delantero Javier Iturriaga, nacido en la Ciudad de México y formado en la cantera colchonera. Posteriormente, en 2014, el atacante Raúl Jiménez dio el salto a Europa vistiendo la camiseta del Atleti, con la que se coronó campeón de la Supercopa de España.

Las nuevas generaciones que no me vieron jugar se perdieron mi prime en el Atlético de Madrid. Pero no se preocupen, que nunca es tarde para disfrutar de lo letal que era con el balón de media vuelta. Hasta en un videojuego tiro rostro, carajo! Se vienen cositas… https://t.co/oGfDMiBpJQ — Luis García P (@GarciaPosti) September 20, 2026

Atlético de Madrid: del medio campo de Herrera a las nuevas promesas con Obed Vargas

La nómina masculina continuó con el mediocampista Héctor Herrera, quien militó en el equipo entre 2019 y 2022, ganando el título de LaLiga en la campaña 2020-2021. A esta lista se suma Obed Vargas, el talentoso mediocampista internacional con la Selección Mexicana que fichó por el Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders. El joven pivote se convirtió en la última incorporación azteca al cuadro rojiblanco, continuando la rica tradición de representantes nacionales en el Metropolitano bajo las órdenes de Diego Simeone.

En la categoría femenina, el Atlético de Madrid Femenino también contó con el talento azteca en sus filas. La delantera Charlyn Corral defendió los colores rojiblancos con efectividad tras su brillante paso por el Levante, seguida por la atacante Kenti Robles, quien levantó títulos de liga con la institución. El lazo entre México y el conjunto colchonero permanece como una alianza histórica de enorme tradición.