LUTO EN EL FUTBOL: Muere promesa del futbol británico

Luto total en el futbol internacional, Callum McVeigh falleció a los 23 años en plena Nochebuena. El futbolista norirlandés era uno de los laterales con más proyección de dicha nación y su pérdida en esta fechas sucumbió el balompié. Un accidente de tránsito habría sido la causante del lamentable deceso y rápidamente el Killyleagh Youth Club se pronunció a través de redes sociales.

"Aunque su tiempo con nosotros fue demasiado corto, dejó una impresión significativa y duradera. Se ganó el respeto y la amistad de sus compañeros y directivos por igual. En nombre de todo el comité, la gerencia y el personal de juego, ofrecemos nuestro más sentido pésame al padre Marcus, la madre Lisa y su hermano Ethan, los amigos de Callum y todos los que están de luto por esta pérdida inimaginable. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes en este momento extremadamente difícil”, redactó el equipo en su cuenta oficial de X.

Linfield FC is deeply saddened to learn of the passing of former player Callum McVeigh, who passed away yesterday at only 23 years of age.



Callum was a valued member of the Linfield Swifts side that lifted the Steel & Sons Cup in 2019, before progressing into senior football… pic.twitter.com/3bSU5s8CxB — Linfield FC (@OfficialBlues) December 25, 2025

Canterano de un grande

McVeigh inició su paso en el futbol profesional con uno de los equipos más emblemáticos de Irlanda del Norte; el Linfield FC. A pesar de que Callum ya no estaba en sus filas, el club no dejó pasar la oportunidad de mandar su pésame y varios internautas desearon también pronta resignación a familiares y amigos.

Cabe descatar que, en los compromisos entre Linfield vs Glentoran y Portadown contra Glenavon se guardó un minuto de silencio por la sensible pérdida del futbolista de 23 años.