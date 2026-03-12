Malagón da sus primeras declaraciones tras su lesión en el tendón de Aquiles

Este jueves 12 de marzo del 2026, Luis Ángel Malagón dio sus primeras declaraciones ante los micrófonos luego de confirmar su fuerte lesión de la rotura del tendón de Aquiles.

Hoy, el portero habló en su llegada al aeropuerto de Guadalajara previo a ser operado y se mostró bastante tranquilo y positivo a pesar de su fuerte lesión. Malagón aprovechó para agradecer a sus compañeros que le han mandado mensajes, a la afición y a los equipos rivales que le han mostrado su apoyo.

"Bien, muchas gracias a todos. Bien, agradecido con la vida que estamos aquí todavía y nada más, muchas gracias.

Si todos, gracias ahí al Tala, Acevedo, Toño, Memo. Agradecido con ellos por todo, gracias también a la afición y equipos contrarios que también ahí han estado y nada más, seguirle echando".

Malagón fue operado con éxito

El conjunto del América reveló este jueves 12 de marzo, que el portero ya fue operado con éxito por lo que ahora entra en etapa de recuperación que puede ir entre los 6 y 8 meses

"COMUNICADO OFICIAL

El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón, fue un éxito.

El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses".

Con la noticia, se confirma que Malagón se pierde todo lo que resta del Clausura 2026, Leagues Cup 2026 y gran parte del Apertura 2026. Además, de quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.