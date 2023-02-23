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Fútbol

Manchester United vs Barcelona alineaciones confirmadas

Este jueves 23 de febrero se jugará el partido de vuelta entre Manchester United y Barcelona, y acá te dejamos las alineaciones confirmadas del encuentro

Lewandowski, Pedri y Araujo celebran el triunfo ante el Real Betis

Escrito por: Azteca Deportes

Manchester United y Barcelona jugarán el partido de vuelta de los Dieciseisavos de Final de la Europa League. El encuentro de ida fue un trepidante empate de 2-2, que dejó todo abierto.

Los dirigidos por Xavi Hernández llegan "obligados" a sacar el triunfo, para evitar otro fracaso en el Viejo Continente. Cabe recordar que los blaugranas llegan tras haber quedado fuera de la fase de grupos de la Champions League, frente a equipos como el Bayern Múnich y el Inter de Milán.

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Las alineaciones del Manchester United vs Barcelona

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Fred; Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Wout Weghorst; Marcus Rashford.

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Andres Christensen, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Sergio Busquets, Franck Kessié, Frenkie De Jong; Sergi Roberto, Raphinha y Robert Lewandowski.

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