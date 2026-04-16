logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

ÚLTIMA HORA: Marcel Ruiz regresa con Toluca para el partido vs Galaxy en Concachampions

El conjunto del Toluca ha sorprendido a todos al tener en su convocatoria al mediocampista Marcel Ruiz para enfrentar al LA Galaxy en Concachampions

Marcel Ruiz
Marcel Ruiz, jugador de Toluca|Crédito: Toluca FC / X

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 15 de abril del 2026, el conjunto del Toluca sorprendió a varios aficionados luego de que se confirmara a través de las redes sociales de que Marcel Ruiz regresa a las canchas con el equipo luego de una fuerte lesión por la que todos consideraban que podría ser operado y perderse de 6 a 8 meses.

Debido a que la gravedad de la lesión de Marcel no fue tan grave, el fubtolista tuvo que tener otro tipo de recuperación y con el sueño de poder llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, es que busca seguir teniendo minutos en el terreno de juego.

Es por eso que HOY, aparece en la convocatorio del Turco Mohamed, a la espera de poder tener minutos en el encuentro pues tendrá que iniciar desde la banca.

La convocatora de Toluca es:

Luis García, Hugo Gonzalez, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helio Nunes, Simon Santiago, Jesús Gallardo, Everardo Lopez, Paulinho, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Marcel Ruiz, Pavel Perez, Mauricio Isais, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Franco Rossi, Jorge Diaz y Victor Arteaga.

Alineación de Toluca

22 L. García
20 J. Gallardo
25 E. López
4 B. Méndez
2 D. Barbosa
5 F. Romero
19 S. Simón
8 N. Castro
11 Helinho
10 J. Angulo
26 Paulinho

Alineación de LA Galaxy

12 J. Marcinkowski
3 J. Aude
4 M. Yoshida
25 E. Garcés
2 M. Yamane
6 E. Cerrillo
15 J. Haak
18 M. Reus
27 E. Thommy
11 Gabriel Pec
99 João Klauss

La gravedad de la lesión de Marcel Ruiz

Marcel sufrió una lesión en la rodilla derecha el 11 de marzo de 2026 durante el partido de ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Toluca informó en un principio que se trató de una ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA) y lesión de menisco medial en la rodilla derecha. Inicialmente se habló de cirugía y un tiempo de recuperación de 6-8 meses (o más), pero estudios posteriores revelaron que no fue una ruptura completa, sino una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior, acompañada de la lesión en el menisco.

Motivo por lo que tuvo otro tipo de recuperación con el objetivo de poder disputar la justa del verano con la Selección Mexicana.

Tags relacionados
Toluca FC

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo