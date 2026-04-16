ÚLTIMA HORA: Marcel Ruiz regresa con Toluca para el partido vs Galaxy en Concachampions

Este miércoles 15 de abril del 2026, el conjunto del Toluca sorprendió a varios aficionados luego de que se confirmara a través de las redes sociales de que Marcel Ruiz regresa a las canchas con el equipo luego de una fuerte lesión por la que todos consideraban que podría ser operado y perderse de 6 a 8 meses.

🚨👹 MARCEL RUÍZ A LA BANCA



El mediocampista mexicano estará presente en la banca y PODRÍA TENER MINUTOS ante LA Galaxy por la vuelta de los Cuartos de Final de Concacaf.



Recordar que tiene roto parcialmente el ligamento de la rodilla derecha.



INCREÍBLE. pic.twitter.com/5FXv2JpZel — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 16, 2026

Debido a que la gravedad de la lesión de Marcel no fue tan grave, el fubtolista tuvo que tener otro tipo de recuperación y con el sueño de poder llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, es que busca seguir teniendo minutos en el terreno de juego.

Es por eso que HOY, aparece en la convocatorio del Turco Mohamed, a la espera de poder tener minutos en el encuentro pues tendrá que iniciar desde la banca.

La convocatora de Toluca es:

Luis García, Hugo Gonzalez, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helio Nunes, Simon Santiago, Jesús Gallardo, Everardo Lopez, Paulinho, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Marcel Ruiz, Pavel Perez, Mauricio Isais, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Franco Rossi, Jorge Diaz y Victor Arteaga.

Toluca 😈



Marcel Ruiz convocado para el duelo de Concacaf Champions Cup ante LA Galaxy.



El mexicano aparece entre los suplentes esta tarde y podría tener minutos en la vuelta de cuartos de final. pic.twitter.com/qlywsZPlje — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) April 15, 2026

Alineación de Toluca

22 L. García

20 J. Gallardo

25 E. López

4 B. Méndez

2 D. Barbosa

5 F. Romero

19 S. Simón

8 N. Castro

11 Helinho

10 J. Angulo

26 Paulinho

Alineación de LA Galaxy

12 J. Marcinkowski

3 J. Aude

4 M. Yoshida

25 E. Garcés

2 M. Yamane

6 E. Cerrillo

15 J. Haak

18 M. Reus

27 E. Thommy

11 Gabriel Pec

99 João Klauss

La gravedad de la lesión de Marcel Ruiz

Marcel sufrió una lesión en la rodilla derecha el 11 de marzo de 2026 durante el partido de ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Toluca informó en un principio que se trató de una ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA) y lesión de menisco medial en la rodilla derecha. Inicialmente se habló de cirugía y un tiempo de recuperación de 6-8 meses (o más), pero estudios posteriores revelaron que no fue una ruptura completa, sino una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior, acompañada de la lesión en el menisco.

Motivo por lo que tuvo otro tipo de recuperación con el objetivo de poder disputar la justa del verano con la Selección Mexicana.