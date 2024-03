El ex de Chivas que lleva 29 goles en el extranjero

Lo que bien se aprende nunca se olvida y Marco Fabián lo sigue demostrando, ahora en los Estados Unidos con el Empire Strickers de la Major Arena Soccer League. El delantero que formara parte de las Chivas del Guadalajara se ha convertido en uno de los máximos anotadores de la competición y vuelve a poner su nombre en la orbita de los clubes de la Liga BBVA MX; la última vez que lo vimos disputar juegos oficiales en territorio nacional fue con el Mazatlán.

Lamentablemente para el otrora seleccionado nacional, el hat-trick que se embolsó recientemente no pudo evitar la abultada derrota de 5-11 que su escuadra sufrió a manos del San Diego Sockers. Fabián no solo demostró sus cualidades al ataque, también salvó una anotación en contra sobre la línea y utilizando el pecho. Los videos que circulan en redes sociales dejan ver que el mexicano no ha perdido el toque que lo siempre lo caracterizó y que le abrió las puertas en Europa.

Son 29 las veces que el ídolo del Rebaño Sagrado ha festejado en el presente torneo, pero de poco ha servido a nivel colectivo, toda vez que el Empire es penúltimo de la Conferencia Oeste y ya no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Mientras el mexicano se ubica segundo en la tabla de goleadores, solo por detrás de Zach Reget, de los Kansas City Comets, su equipo no aspira mas que a salvar la honra en los siguientes dos cotejos.

Existe la posibilidad de que Fabián vuelva a México en algún momento como agente libre, tiene 34 años y por sus actuaciones pareciera que está en condiciones de competir. Recientemente Chivas repatrió a un canterano que realizaba sus labores en los Estados Unidos, quizá se animen a hacer lo mismo que hicieron con Javier ‘Chicharito’ Hernández y firmar a ‘Marquito’ como refuerzo en un futuro no tan lejano.

Los números de Marco Fabián con Chivas

Marco Fabián vivió muy buenos momentos con las Chivas del Guadalajara que a la postre lo llevaron a Alemania con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. En su etapa con el Rebaño Sagrado participó en 234 partidos, anotando 58 goles y dando 36 asistencias.

