Marco Verde vs Raphael Igbokwe: fecha y hora de la pelea de Marco Verde en Mazatlán

El boxeador mexicano Marco Verde se enfrenta ante Raphael Igbokwe , en la que será su cuarta pelea como profesional en una carrera que comenzó en mayo del 2025 y que sigue generando expectativas por su enfoque, fortaleza y capacidades.

El combate es especial para el medallista de plata en Paris 2024 , pues tendrá la oportunidades de encontrarse con su gente, su familia, amigos y conocidos al celebrarse en su natal Mazatlán, en el Centro de Usos Múltiples de esa ciudad.

El pleito será este sábado 13 de diciembre y lo podrás seguir por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo de comentaristas, el de Box Azteca desde las 11:00 PM.

Rounds y peso de la pelea de Marco Verde vs Raphael Igbokwe

La pelea de Marco Verde en contra de Raphael Igbokwe será a seis rounds y será en peso pactado en las 162 libras, solo dos libras por arriba de los pesos medianos que es donde hará su carrera Marco Verde.

El antecedente de las tres peleas de Marco Verde como profesional

Marco Verde vs Michel Polina - 5 de marzo 2025 - victoria por TKO

Marco Verde vs Cristian Montero - 12 de julio 2025 - victoria por DU

Marco Verde vs Sona Akale - 13 de septiembre 2025 - victoria por TKO

¿Quién es Raphael Igbokwe, el rival de Marco Verde?

Raphael Igbokwe es un peleador de los Estados Unidos, de 33 años de edad oriundo de Houston, Texas y es apodado TROUBLE (problema) y eso es precisamente lo que buscará ser para el prospecto mexicano.

Su récord luce marca de 17 victorias con siete nocauts, además de seis derrotas, tres de estas por nocaut.