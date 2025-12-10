TV Azteca transmitirá la pelea de Marco Verde vs Raphael Igbokwe EN VIVO por Box Azteca
Marco Verde vs Raphael Igbokwe, marcará la cuarta pelea en el año para el pugilista sinaloense
El peleador mexicano Marco Verde subirá al ring en la que será su cuarta pelea del año 2025, el cual ha sido altamente lleno de acción, pero ahora tendrá como gran ingrediente que será en su natal Mazatlán, Sinaloa, por lo que será ante su familia, amigos, conocidos.
El sábado 13 de diciembre, el ring se encenderá en el Centro de Usos Múltiples de esa ciudad, para el choque que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 PM, con la narración y comentarios del Box Azteca Team, que acompañan a Marco Verde en este nuevo combate que será parte de la construcción de su carrera como profesional.
Marco Verde, rounds y peso de su combate en contra de Raphael Igbokwe
Marco Verde, de 23 años de edad y con un gran antecedente en el boxeo amateur que es su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 , está forjando su trayectoria como profesional que se decidió hace casi un año, pero que comenzó formalmente en mayo peleando en Arabia Saudita en contra de Michel Polina a quien derrotó en solo segundos para arrancar con el pie derecho.
Marco Verde, para esta nueva presentación en contra de Raphael Igbokwe está pactada a seis rounds en la división de los medianos, manteniéndose en los seis asaltos como ocurrió desde que arrancó su carrera en el pugilismo.
Los resultados de las tres peleas de Marco Verde en el terreno profesional
Marco Verde vs Michel Polina - 5 de marzo 2025 - victoria por TKO
- Marco Verde vs Cristian Montero - 12 de julio 2025 - victoria por DU
- Marco Verde vs Sona Akale - 13 de septiembre 2025 - victoria por TKO
TV AZTECA transmitirá la cuarta pelea del 2025 de Marco Verde EN VIVO
El choque de Marco Verde ante Raphael Igbokwe, lo podrás ver EN VIVO este sábado 13 de diciembre, con los comentarios y narración del Box Azteca Team, desde la ciudad natal del peleador que es Mazatlán, Sinaloa.