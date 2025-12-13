Marco Verde vs Raphael Igbokwe: Ver GRATIS y ONLINE el resultado HOY sábado 13 de diciembre, pelea en Mazatlán, Sinaloa; combate online y por internet
La Mansión del Boxeo de TV Azteca abre sus puertas nuevamente para recibir a Marco Verde; el medallista olímpico buscará una nueva victoria en el profesionalismo.
TV Azteca Deportes abre las purtas de la Mansión del Boxeo para traerte la cuarta pelea como profesional del medallista olímpico mexicano; Marco Verde. El nacido en Sinaloa estará en su tierra para enfrentar al estadounudense Raphael Igbokwe en una pelea que pinta para ser espectacular. Cabe recordar que, Verde lleva récord perfecto en el profesionalismo con tres triunfos, dos por la vía rápida del KO.
