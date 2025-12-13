Quiénes son los latinos que pelearán en la UFC este 13 de diciembre

La cartelera de UFC Fight Night: Royval vs Kape tendrá sabor latino este sábado con peleadores que llegan en rachas muy distintas y listos para cerrar 2025 con un golpe de autoridad en Las Vegas.

Latinos en la cartelera estelar del UFC Fight Night: Royval vs Kape

El nombre más llamativo para la afición hispana es el argentino Kevin Vallejos , quien se mide al georgiano Giga Chikadze en peso pluma dentro de la cartelera principal, en el UFC APEX de Las Vegas. Vallejos, prospecto sudamericano de solo 24 años, viene de una victoria que confirmó su potencial como uno de los nuevos rostros latinos a seguir en la división.

Vallejos peleará en las 145 libras, una categoría donde su volumen de golpeo y cardio han sido sus mejores armas para desgastar rivales y ganar en las tarjetas. En su última presentación en el Octágono se impuso por decisión, mostrando mejor defensa de derribos, paciencia y temple para manejar tres asaltos ante un rival más experimentado.

Otro nombre que conecta con el público de habla hispana es el brasileño César Almeida, que se enfrentará al polaco Cezary Oleksiejczuk en peso medio, duelo pactado a tres asaltos que promete intercambio pesado. Almeida, exkickboxer de élite, pelea en las 185 libras y viene de una derrota muy competida, en la que mostró peligro constante de pie, pero dejó dudas en la defensa de lucha.

Presencia latina en Las Vegas

En las preliminares se encuentra otro brasileño, Melquizael Costa, que chocará ante el francés Morgan Charrière en una pelea de peso pluma muy pareja según las casas de apuestas. Costa llega con una racha positiva, apoyado en su versatilidad: combina bien el boxeo con derribos oportunos y supo sacar adelante su último combate por decisión luego de dominar con volumen y control en la lona.

La velada también contará con representación femenina de Brasil gracias a Tereza Bledá y Jamey-Lyn Horth, quienes se medirán en peso mosca femenino, en un duelo clave para escalar en el ranking de su división. Bledá pelea en las 125 libras y viene de una victoria sólida donde su grappling fue determinante, mientras que Horth llega tras una dura derrota que la obliga a ajustar su defensa ante derribos y sumisiones.

Aunque ninguno de los protagonistas del combate estelar es latino, la cartelera está diseñada para enganchar al público hispano con estilos agresivos y peleadores que buscan consolidarse en sus divisiones. Entre ellos, Vallejos y Almeida aparecen como los candidatos más claros a robarse los reflectores para Latinoamérica y, de paso, acercarse al top de sus respectivas categorías en la UFC.

