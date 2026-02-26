Fracasó en Rayados de Monterrey y hoy es fichado por histórico de Europa

Este jueves 26 de febrero del 2026, diferentes medios europeos han confirmado que el extrenador de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis es el nuevo director técnico del conjunto del Mallorca.

El propio César Luis Merlo dio a conocer en sus redes sociales que solo faltan detalles económicos para que el entrenador pueda viajar a España y poder tomar el mando del equipo.

"Martín Demichelis es el nuevo entrenador del Mallorca.

El club lo ha elegido por sobre otros candidatos y ya se negocian últimos detalles económicos para que viaje a 🇪🇸 y asuma lo antes posible."

Demichelis fue el elegido pues reportan que en las negociaciones fue comprensivo y aceptó el puesto hasta el final de tempora, din compromisos más allá del actual campeonato.

El reto que tendrá Martín Demichelis con el Mallorca

Martín Demichelis tendrá un fuerte reto con el Mallorca pues llega para poder hacerse cargo del equipo por los encuentros que le restan en LaLiga. El club se encuentra en lugar de descenso y busca poder salvarse para mantenerse en la primera división.

Mallorca ocupa el lugar 18 de la tabla con 24 puntos conseguidos hasta el momento. Registra un total de seis victorias y seis empates con un total de 13 derrotas.

Por debajo del Mallorca, se encuentran Levante en el lugar 19 con 18 puntos y en útimo Real Oviedo con 17 puntos.

La pelea esta muy cerrada para el club pues está a un punto del Elche y a dos de Rayo Vallecano y Valencia. Demichelis tendrá un gran reto que afrontar en su nueva etapa.

Los números que dejó Martín Demichelis en Rayados de Monterrey

Martín Demichelis dejó destacados numeros en Rayados de Monterrey pero no logró concretar uno de los objetivos del equipo que era poder llevarse el título. En su etapa, dirigió un total de 43 encuentros en los que ganó 20 partidos, empató 11 y terminó perdiendo 12.