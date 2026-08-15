VIDEO: Mateo Chávez ayuda a la victoria del AZ Alkmaar con dos asistencias

Ha iniciado la actividad de las ligas europeas y Mateo Chávez ha arrancado de buena forma su nivel en la Eredivisie pues van dos jornadas de la competición y este sábado 15 de agosto del 2026, logró dar dos asistencias claves para la victoria del AZ Alkmaar.

VIDEO: Así fueron las asistencias de Mateo Chávez

Mateo Chávez arrancó de titular el encuentro entre Utrecht vs AZ Alkmaar. Su primera asistencia llegó al minuto 49 del segundo tiempo. El futbolista llegó a toda velocidad para recibir el pase de Daal tras agarrar mal parado a Utrecht, recibió el balón en el área y de primera instancia mandó un centro preciso que mandó al fondo de las redes Meerdink.

AZ schiet uit de startblokken 💥 47' Weslley Patati ▶️ 0-2

49' Mexx Meerdink ▶️ 0-3 pic.twitter.com/BmtRovNsq0 — ESPN NL (@ESPNnl) August 15, 2026

La segunda asistencia de Mateo llegó al minuto 84. Un gol que nació desde la zona baja en una recuparación de Chávez, le quedó el balón a Oufkir que le regresa el balón a Mateo y manda un pase filtrado desde atras de medio cancha para Ayoub que con velocidad quedó mano a mano con el central, logró vencerlo con una finta para terminar rematando cruzado y así marcar el cuarto gol de AZ Alkmaar.

Los números de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

Mateo lleva una temporada en el AZ Alkmaar, peleando por ganarse la titularidad, se espera que para este torneo pueda concretarlo pues ha iniciado con el pie derecho siendo titular en las primeras dos jornadas.

Hasta el momento, registra 35 juegos disputados, en los que acumula un gol y cinco asistencias en 1,822 minutos en el terreno de juego.