¿Vuelve a Cruz Azul? Mateusz Bogusz da NOTICIA que conmueve a todos los aficionados

Por el momento, se desconoce cuál será el futuro del delantero Mateusz Bogusz ya que diferentes rumores lo ponen fuera de Cruz Azul, y en plena turbulencia, este miércoles 7 de enero del 2025, ha sorprendido a todos en sus redes sociales al dar una noticia que conmovió a sus seguidores.

El atacante polaco, reveló en sus redes sociales junto a su pareja que serán padres de familia. Bogusz tendrá una motivación extra para el 2026, en un inicio de año en el que se desconoce si se queda en la Máquina o saldrá del equipo para tener más minutos y llegar en ritmo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"She’s on her way 🤍🎀": fue lo que publicó Wiktoria Wychowska en sus redes sociales junto a cuatro fotos en las que aparece el futbolista.

En la publicación, diferentes aficionados, amigos y familiares felicitaron a la pareja por la noticia. Algunos compañeros de Cruz Azul, reaccionaron a la publicación dejando un like.

El futuro de Mateusz Bogusz

Por el momento, el futuro de Mateusz Bogusz sigue siendo una incognita pues a pesar de que habrían llegado ofertas a Cruz Azul por su salida, el club no ha aceptado ninguna pues esperan una oferta mayor.

Con información de fuentes cercanas a TV Azteca Deportes, Bogusz estaría buscando salir del equipo para tener más minutos en el terreno de juego y estar en el mejor nivel posible.

Por ahora, en la directiva de Cruz Azul parece que no dejarían que salga tan fácil, solo si llega una oferta que convenza al equipo, permitirían la salida del atacante.

Los números de Mateusz Bogusz en Cruz Azul

Mateusz Bogusz lleva dos torneos en la Máquina y registra un total de 39 juegos en los que acumula 2079 minutos en el terreno de juego. Ha logrado marcar tres goles y dar siete asistencias.