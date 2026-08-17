Este es el central que Matías Almeyda quiere para sus Rayados

El futbol mexicano vio cómo los Rayados de Monterrey golearon de manera contundente a los Juárez en la última fecha del torneo mexicano. Sin embargo, se indica que Matías Almeyda no duerme tranquilo por las inconsistencias generadas por su zaga en el desarrollo de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup. En ese sentido, desde hace unos días se habla de Diogo Leite, y esto ocurre con su posible fichaje.

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¿Matías Almeyda tendrá a Diogo Leite para sus Rayados?

La situación alrededor de esta petición, que se indica viene directamente de Matías Almeyda, no se ve tan complicada para las cantidades que gasta el equipo regiomontano. La gran ventaja del fichaje es que Diogo llegaría como agente libre tras finalizar su contrato con Unión Berlín de la Bundesliga.

Por ello, la única temática que el equipo debería resolver es el asunto de su salario. Aunque algunos reportan que las conversaciones se han trabado por las altas exigencias de los agentes del portugués, las negociaciones del equipo particular de los Rayados deberían ser lo suficientemente buenas para lograr el movimiento.

Parece que hay algunos clubes europeos que lo quieren, aunque el salario no sería tan alto. Mientras que en dicho asunto, Monterrey tendría que convencer al jugador desde el ámbito deportivo y monetario, ante las amenazas que también se reportan desde frentes como el de Arabia Saudita. La cifra que se manejaría como oferta del club mexicano es de 2.5 millones de dólares anuales.

¿Matías Almeyda ya tiene planeada la alineación con Diogo Leite?

Se indica que esa es la pieza que Matías Almeyda pidió, aunque eso trae un problema más allá del tema económico. Si es que se logra dar un fichaje como el del portugués de 27 años, Monterrey tiene que liberar una plaza de futbolista No Formado en México. Por ello el movimiento tiene que cumplir con esos aspectos, previo a que se concrete el acuerdo monetario con el portugués. Las horas siguientes serán claves, tomando en cuenta que el cierre de mercado en México termina el viernes 11 de septiembre.