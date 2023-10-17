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Los jugadores con más asistencias de toda la Liga MX en 2023

A lo largo del año 2023 varios futbolistas destacan en el ámbito de la creación de juego; es por eso que aquí te dejamos los máximos asistidores de la Liga MX

Rayados, Apertura 2023
Jordi Cortizo celebrates his goal 3-1 of Monterrey during the game Monterrey vs Leon, corresponding to Round 08 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on September 16, 2023.

Jordi Cortizo celebra su gol 3-1 de Monterrey durante el partido Monterrey vs Leon, correspondiente a la Jornada 08 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio BBVA Bancomer, el 16 de Septiembre de 2023.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Escrito por: Memo Gómez

El Torneo Apertura 2023 se encuentra cerca de entrar a la recta final, en este año futbolístico varios jugadores han destacado por su habilidad para crear oportunidades y su gran visión de juego, para entregar pases precisos a sus compañeros de equipo para concluir las jugadas.

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Los 5 máximos asistidores de la Liga BBVA MX en 2023

Juan Brunetta (Santos) – 9 asistencias

En el primer puesto se encuentra, el argentino Juan Brunetta. El mediocampista de Santos Laguna ha sido diferencial desde su llegada a la Comarca Lagunera, el atacante ha demostrado una gran calidad de juego.

Aparte de tener olfato goleador, el sudamericano es uno de los jugadores que más G+A (goles y asistencias) tiene en todo el campeonato.

Diego Valdés (América) – 8 asistencias

El casaca número 10 de Las Águilas, se ha convertido en uno de los elementos más determinantes del cuadro de Coapa. El mediapunta chileno ha dado ocho pases a gol a lo largo del curso, es una amenaza para los rivales.

Valdés además de ser el mejor goleador del América en este certamen, es fundamental para el esquema del técnico André Jardine.

Jean Meneses (Toluca) – 7 asistencias

El extremo de los Diablos, Jean Meneses ha demostrado tener, un gran desequilibrio en el terreno del juego, el chileno que milita en el Toluca se ha despachado con un total de siete asistencias en lo que va del año.

Meneses pese a no afianzarse en las bandas del conjunto dirigido por Ignacio Ambriz, trata siempre de responder en el ataque de su equipo combinando su velocidad y su fino toque de balón para establecerse en este podio.

Rodrigo Huescas (Cruz Azul) y Marcel Ruiz (Toluca) – 6 asistencias

Finalmente, la lista cierra con un par de mexicanos jóvenes afianzados y que cuentan con un prometedor futuro para las próximas generaciones de deportistas aztecas en la liga.

Rodrigo Huescas (20 años) y Marcel Ruiz (22 años) han repartido la cantidad de seis pases a gol en el transcurso de este 2023. Ambos se han hecho importantes para el juego colectivo de sus respectivas escuadras y su valiosa contribución al movimiento ofensivo de sus clubes.

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