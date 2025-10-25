deportes
Mazatlán vs América: Alineaciones de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El América continúa su camino en el Apertura 2025 con una visita al estadio El Encanto, donde enfrentará a Mazatlán en la Jornada 15 del torneo.

Sebastian Cortés
Liga MX
Las Águilas ocupan actualmente el segundo lugar con 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y dos derrotas. Además, han ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, con la única caída ante Cruz Azul.

Te puede interesar: Mazatlán vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025, hoy viernes 24 de octubre; marcador online

Por su parte, Mazatlán busca reencontrarse con el triunfo y salir de la parte baja de la tabla. Los Cañoneros marchan en la posición 15 con apenas 12 puntos, luego de sumar dos victorias, seis empates y seis derrotas. En su último partido, empataron frente a Santos, mostrando mejoras en su desempeño pero sin lograr concretar una victoria.

El encuentro entre Mazatlán y América s en el estadio El Encanto y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Azteca Deportes y sus plataformas digitales.

Alineación Mazatlán

Ricardo Gutiérrez, Jair Díaz, Facundo Almada, Roberto Meráz, MauroZaleta, Bryan Colula, Edgar Bárcenas, José Esquivel, Mauro Lainez, Jesús Hernández y Fabio Gomes

Alineación América

Luis Malagón, Sebastián Cáseres, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alarcón Gutiérrez, Paul Rodríguez, Víctor Dávila y Patricio Salas

Club América
Mazatlán FC
