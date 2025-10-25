Mazatlán vs América: Alineaciones de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Las Águilas ocupan actualmente el segundo lugar con 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y dos derrotas. Además, han ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, con la única caída ante Cruz Azul.

Por su parte, Mazatlán busca reencontrarse con el triunfo y salir de la parte baja de la tabla. Los Cañoneros marchan en la posición 15 con apenas 12 puntos, luego de sumar dos victorias, seis empates y seis derrotas. En su último partido, empataron frente a Santos, mostrando mejoras en su desempeño pero sin lograr concretar una victoria.

El encuentro entre Mazatlán y América s en el estadio El Encanto y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Azteca Deportes y sus plataformas digitales.

Alineación Mazatlán

Ricardo Gutiérrez, Jair Díaz, Facundo Almada, Roberto Meráz, MauroZaleta, Bryan Colula, Edgar Bárcenas, José Esquivel, Mauro Lainez, Jesús Hernández y Fabio Gomes

Alineación América

Luis Malagón, Sebastián Cáseres, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alarcón Gutiérrez, Paul Rodríguez, Víctor Dávila y Patricio Salas