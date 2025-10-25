Mazatlán 2-1 América: Ver EN VIVO y GRATIS transmisión del partido HOY viernes 24 de octubre, juego de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; resultado, marcador online y por internet

Este viernes 24 de octubre del 2025, se enfrenta Mazatlán vs América correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El encuentro se disputa en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto. El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Alvaro López Sordo.

AQUÍ PUEDES VER EN VIVO Y GRATIS EL MAZATLÁN VS AMÉRICA

El partido es clave para los dos equipos, América llega ubicado en el segundo lugar de la tabla y busca mantenerse en la lucha por el primer lugar de la tabla. Necesita los tres puntos para mantenerse en los primeros lugares.

En el lugar 15 de la tabla, se encuentra el conjunto de Mazatlán con 12 puntos conseguidos, aun tiene posibilidades de poder clasificar a la siguiente fase, por lo que necesita llevarse los tres puntos.