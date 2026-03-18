Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS, Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremendo Viernes Botanero! Disfruta completamente en vivo el partido entre Mazatlán vs Cruz Azul correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio El Encanto.

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El Estadio El Encanto en Mazatlán, la Perla del Pacífico, será el escenario en donde la Máquina Celeste de la Cruz Azul buscará mantener el liderato general ante unos Cañoneros que han tenido un tremendo repunte en el certamen.