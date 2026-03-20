Mazatlán vs Cruz Azul | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX
Revive el resumen extendido y todos los goles de Mazatlán vs Cruz Azul, partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Disfruta las mejores jugadas, atajadas, polémicas y momentos clave de este emocionante encuentro.
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