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Resumen Mazatlán vs Cruz Azul 2026 | Goles Jornada 12 Liga MX Clausura

Disfruta del mejor resumen y todos los goles del partido Mazatlán vs Cruz Azul correspondiente a la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Revive las mejores jugadas, goles, atajadas y momentos clave de este emocionante encuentro.

Por: Azteca Deportes

Disfruta del mejor resumen y todos los goles del partido Mazatlán vs Cruz Azul correspondiente a la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Revive las mejores jugadas, goles, atajadas y momentos clave de este emocionante encuentro.

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