Mazatlán vs FC Bravos de Juárez EN VIVO: Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Regresa el futbol gourmet! Este 9 de enero comienza el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes se viste de gala con el gran partido entre Mazatlán y el FC Bravos de Juárez dentro del ya tradicional e imperdible Viernes Botanero.

Recuerda que este encuentro de alto voltaje podrás verlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 en tu televisión abierta, la App Oficial de TV Azteca Deportes y a través del sitio web de aztecadeportes.com en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

La cita es este viernes 9 de enero en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México en duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio El Encanto desde la Perla del Pacífico en Mazatlán.

