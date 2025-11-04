deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

Mazatlán vs Necaxa EN VIVO, Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido de la última fecha del futbol mexicano entre los Cañoneros y los Rayos desde el Estadio El Encanto en Mazatlán

Eduardo Camarena
Liga MX
Compartir

¡Continúa la fiesta del futbol mexicano en el Viernes Botanero! No te pierdas la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Mazatlán vs Necaxa desde el Estadio El Encanto en Mazatlán, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa una oportunidad de oro para los Rayos de meterse al Play In

La cita es este viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm tiempo del centro de México.

Mazatlán FC
Necaxa
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
