Mazatlán vs Necaxa EN VIVO, Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Continúa la fiesta del futbol mexicano en el Viernes Botanero! No te pierdas la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Mazatlán vs Necaxa desde el Estadio El Encanto en Mazatlán, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa una oportunidad de oro para los Rayos de meterse al Play In

La cita es este viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm tiempo del centro de México.