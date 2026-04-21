Mazatlán vs Toluca EN VIVO y GRATIS, Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremendo cierre de torneo! Disfruta completamente en vivo el partido entre Mazatlán vs Toluca correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio El Encanto, en lo que podría ser último encuentro de los Cañoneros en casa.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México este miércoles 22 de abril.

El Encanto, será el escenario en donde los Diablos Rojos buscarán afianzarse en lo más alto de la tabla general, mientras que Mazatlán desea cerrar su participación en el Clausura 2026 con un triunfo en su hogar.