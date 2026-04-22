Mazatlán vs Toluca: ¿Dónde Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

Este miércoles 22 de abril del 2026, continua la actividad de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más destacados de la fecha es el Mazatlán vs Toluca.

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Mazatlán vs Toluca

El Mazatlán vs Toluca lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes, el encuentro es el encargado de iniciar con las actividades del día.

¿Quién se lleva la victoria en El Encanto? ⚓🆚👹 Los últimos resultados entre Mazatlán y Toluca...#HartoFut 📅 Esta tarde

🕖 6:50 PM

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El Mazatlán vs Toluca se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto y el juego lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El partido tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Álvaro López Sordo.

Es el último juego de Mazatlán como local en el Clausura 2026, por lo que se espera que haya un buen ambiente con los aficionados. El club informó en sus redes sociales que la entrada sería gratuita por lo que se espera un lleno en el Estadio.

Así llegan Mazatlán y Toluca

Mazatlán llega en el lugar 17 de la tabla con 12 puntos al tener tres victorias, tres empates y nueve derrotas. El club busca cerrar su participación de buena forma y poder regalarle una victoria a su afición en la última jornada es uno de sus objetivos.

Si bien, los cañoneros ya estan eliminados, quedando dos jornadas buscan sumar puntos y cerrar de la mejor forma su torneo.

Por otra parte, el Toluca, llega en el quinto lugar de la tabla con 27 puntos. Llega de perder ante el América por lo que buscaría tener una victoria para acercarse a la lucha por un lugar entre los primeros 4 puestos de la competición.

La precisión del ‘Cane’ en cada pase 👹🔍 pic.twitter.com/O5mqv4hl0d — Toluca FC (@TolucaFC) April 22, 2026

En caso de perder podría alejarse su posibilidad de recibir el partido de vuelta de los Cuartos de Final de local.